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İstanbulkart sahiplerini ilgilendiriyor! O paraların yüzde 10’u iade: Tarih belli oldu

06.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu taşıma kartı olan İstanbulkart'ı 16 milyon İstanbullu kullanıyor. İBB, İstanbulkart ile ilgili bir ay sürecek yeni uygulamayı duyurdu. Söz konusu kampanya 22 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya için “Beltur restoran, kafe ve büfelerinde yapacağın İstanbulkart ödemelerinin yüzde 10’u ödeme yaptığın İstanbulkart’a iade!” açıklamaları yapıldı.

İstanbulkart sahiplerini ilgilendiriyor! O paraların yüzde 10’u iade: Tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 16 milyon İstanbullunun kullandığı İstanbulkart ile ilgili bir ay sürecek yeni uygulamayı duyurdu. Buna göre, 23 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında Beltur restoran, kafe ve büfelerinde yapılacak ödemelerin yüzde10’u iade edilecek.

Kampanya koşulları ise şöyle:

Belbim AŞ kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Plajlar hariç tüm Beltur kafelerinde yapılacak İstanbulkart ile ödemelerin yüzde 10’u iade yapılarak ödeme yapılan İstanbulkart’a talimat olarak yüklenecektir. Kampanya süresince İstanbulkart ile yapılan her Beltur ödemesinde yüzde 10 iade yapılacaktır. Bir kart kampanya boyunca en fazla 20 TL ödüllendirilecektir. Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez. Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak ya da İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanabilir.

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BİRDEN FAZLA KART GEÇERLİ

Bir kullanıcı birden fazla kartı ile kampanyadan faydalanabilir. Kullanıcının push bildirimi kapalı olması halinde Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni varsa ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır. Kampanyadan faydalanabilmek için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir. Kullanıcıların kampanyalara katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihleri İstanbulkart Mobil’den ya da https: //bireysel. istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.

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MESAJ İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır. Kullanıcının push bildirimi kapalı olması halinde Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni varsa ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır. Kampanya koşullarında yer alan çerçeve sözleşme, açık rıza ve ticari elektronik ileti izin onaylarının, kampanyaya konu işlemin gerçekleşme tarih/saatinden önce verilmesi halinde kampanyadan faydalanılabilecektir. Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.


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