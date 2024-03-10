İstanbulkart’ta yeni dönem: O transferler artık ücretsiz

İstanbulkart'ta yeni özellik devrede.İstanbullular, İstanbulkart Mobil üzerinden kendi İstanbulkartları arasında ya da diledikleri kullanıcının İstanbulkart’ına ücretsiz bir şekilde para transferi gerçekleştirecek. IBAN paylaşmadan KOLAS (kolay adres) ile cep telefonu, e-mail, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kullanarak para transferini tamamlanabilecek.

Bu düzenleme ile İstanbulkart Mobil kullanıcıları FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri ile diledikleri kişiye para gönderebiliyor ve alabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcıya tanımlanan IBAN sayesinde ise dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.







