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İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli ücreti zamlanacak mı? Ulaştırma Bakanı canlı yayında açıkladı: ‘Dünyadaki örnekleri daha pahalı…’

23.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un trafiğini rahatlatmak için 6 yıl önce açılan Avrasya Tüneli ücreti için zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. ‘Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2023 yılı için ne kadar olacak?’ sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt geldi. “Dünyadaki örnekleri daha çok pahalı” diyen Bakan Karaismailoğlu canlı yayında yaptığı açıklamasında, “Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli ücreti zamlanacak mı? Ulaştırma Bakanı canlı yayında açıkladı: ‘Dünyadaki örnekleri daha pahalı…’

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli’nin yeni yıldan sonraki geçiş bedeline zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamada bulundu.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ 2023 YILI İÇİN DEĞİŞMEYECEK

“Avrasya Tüneli alternatif bir güzergâh. Dünyanın her tarafında bu tür yatırımlardan ücretli geçilir. Dünyadaki örnekleri daha çok pahalı” diyen Bakan Karaismailoğlu, “2016 yılında açıldı. Bugüne kadar 97 milyon araç Avrasya Tüneli'ni kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da otobüs filosunda yenilenme olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Başka bir nedenin olması mümkün değil. Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullanarak Avrasya Tüneli geçiş ücretine yeni yılda zam olmayacağını duyurdu.

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OTOMOBİL İÇİN 53 LİRA

2022 yılı içinde İstanbul Avrasya Tüneli ücretleri gündüz ve gece tarifesi olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Saat 05.00-23.59 aralığındaki gündüz tarifesinde otomobil geçiş ücreti 53 lira, minibüs 79,5 lira, motosiklet 20,7 lira. Saat 00.00'dan 04.59’a kadar uygulanan gece tarifesinde ise Avrasya geçiş otomobil için 26,5 lira, minibüs için 39,75 lira, motosiklet için 10,35 lira.


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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli

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