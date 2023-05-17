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İstanbullular dikkat! İSKİ, su faturası borcu olanlar için duyurdu: Yüzde 90 indirim ve 48 ay taksit…

17.05.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu. Gecikme zammı cezalarına da büyük indirim uygulanacak. Peki İSKİ borç yapılandırması başvuruları nereden yapılır? İndirim oranı ne kadar? İşte haberin detayları…

İstanbullular dikkat! İSKİ, su faturası borcu olanlar için duyurdu: Yüzde 90 indirim ve 48 ay taksit…

Kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma için başvurular 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ödemesi ise 30 Haziran’a kadar devam edecek. Yapılandırmaya toplamda 2,5 milyon kişi başvururken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) önemli bir açıklama geldi.

31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyuran İSKİ tarafından yapılan açıklamada, “31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz” denildi.

İSKİ BORÇ YAPILANDIRMASI NEREDEN YAPILIR?

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılandırma için www. iski. istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023."


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su faturası

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