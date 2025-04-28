İstanbullular panikte Bakan Murat Kurum’dan mesaj var! “Amaları, fakatları bırakalım İstanbul’u birkaç yılda toparlarız”

Deprem konusunda felaketin yaşandığı senaryo sonrası toparlanabilmek ne kadar önemliyse depreme hazırlık sürecinin de o kadar önemli olması gerektiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Biz üzerime düşeni yapacağız. Amaları, fakatları, polemikleri, mazeretleri bir kenara bırakalım. Hep birlikte el ele verip İstanbul’u kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin İstanbul depremiyle ilgili sorularına yanıt veren Bakan Kurum, 6 Şubat’taki asrın felaketinde de 10 Türkiye bir araya gelse, bunun altından kalkamaz denildiğini seferberlik ruhuyla başarıyı sağladıklarını aktardı.

“HEP BİRLİKTE İSTANBUL’U KURTARALIM”

İstanbul kurtarılmayacak bir şehir mi? İstanbul depreme hazırlıklı hale getirilemez mi?

“İstanbul asla toparlanamayacak bir şehir değil hep beraber hareket etmek gerekiyor. Seferberlik ruhuyla çalışmak gerekiyor. İstanbul’daki riski en aza indirir, İstanbul’u birkaç sene içerisinde toparlarız. Biz bu işin üstesinden geliriz.

Kendimize güvenelim, 6 Şubat depreminden sonra 2.5 yıl içinde 600 bine yakın inşaat fiilen başlamış durumda. 11 ilde 452 bin konutu sene sonuna kadar teslim edeceğiz. Biz bunu yapabiliyoruz” diyen Murat Kurum deprem olmadan önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Depremden sonra hemen toparlanabilmek ne kadar önemliyse depreme hazırlıklı olmak çok daha önemli. Bu noktada hep birlikte hareket etmemiz lazım. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Amaları, fakatları, polemikleri, mazeretleri bir yana bırakarak İstanbul’u depreme hazırlamamız lazım. Deprem olmadan önlem almamız lazım. Onun için diyoruz ki, gelin hep birlikte el ele verip İstanbul’u kurtaralım.

BAKAN KURUM: TÜM GÜCÜMÜZLE İSTANBUL’DA OLACAĞIZ

2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin bağımsız bölüm var. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesi. Bu şu demek; yüzde 60’ı yeni yönetmeliklere göre yapılmış. 2000 yılındaki bina stokuna baktığınızda İstanbul’un tamamı riskliyken bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş. Bu binaların 1.5 milyonunun riskli olduğunu görüyoruz. Acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut. 2025 yılında tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız.”