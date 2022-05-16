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İstanbullulara kötü haber! Zam teklif edildi, oranı ise...

16.05.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin (İBB) son toplantısında alınan karar milyonları üzecek! Genel Kurul'da CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi. İstanbul'da son olarak 5 Nisan'da suya yüzde 29 zam yapılmıştı.

İstanbullulara kötü haber! Zam teklif edildi, oranı ise...

İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul, gelecek haftaya ertelenirken CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

Ekran Alıntısı

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini talep etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi. İstanbul'da 5 Nisan'da suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseltilmişti.

GÖZLER 23 MAYIS'TA

Öte yandan İSKİ Genel Kurulu Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ilçelerinde yer alan çok sayıda taşınmazın satışıyla ilgili gündem maddeleri, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonuna havale edildi.

İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. (AA)

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