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İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

07.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı için vekalet bedeli yurt içi bin 50 lira, yurt dışı 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

"MİLYONLAR KURBAN BEREKETİNDEN FAYDALANACAK"

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yaptığını açıklayan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılay'a verilecek kurban vekaletlerinin milyonlara ulaşılması hedefleniyor.

"VEKÂLETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Kızılayın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bagışınızı kızılayımıza yapınız. Ak partimiz ihtiyaç sahipleri ve suriyeli kardeşlerimiz arasında adaletli bir şekilde payalaştırıyor. Ümmet kardeşlerimizi bu sene unutmayalım
bağışlar en yakın fakire yapın emin olun bunlar asla fakire vermiyor
kızılay once kendini bi akla ortalıkta adın cok geziniyor

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