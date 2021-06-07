Bakan Pakdemirli açıkladı! Deniz salyasından etkilenen balıkçılara destek artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen küçük balıkçılara desteğin 2 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da belirten Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

PAKDEMİRLİ'DEN DENİZ SALYASI VE DESTEK AÇIKLAMASI

Bir TV kanalına konuk olan Pakdemirli kendisine yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak. Marmara denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için teknelerin büyüklüğüne göre 1000 TL ile 1450 TL arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. 1000 TL destek alan 2000 TL, 1450 TL destek alan 2900 TL alacak.

Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.