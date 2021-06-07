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Bakan Pakdemirli açıkladı! Deniz salyasından etkilenen balıkçılara destek artırılıyor

07.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada deniz salyasından etkilenen balıkçılara verilecek desteğin artırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen küçük balıkçılara desteğin 2 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da belirten Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

PAKDEMİRLİ'DEN DENİZ SALYASI VE DESTEK AÇIKLAMASI

Bir TV kanalına konuk olan Pakdemirli kendisine yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak. Marmara denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için teknelerin büyüklüğüne göre 1000 TL ile 1450 TL arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. 1000 TL destek alan 2000 TL, 1450 TL destek alan 2900 TL alacak.

Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?

Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4,8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış.

YETİŞTİRİCİLERE ÖDEME BU HAFTA

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin yetiştirici için 24 milyon baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon lira destek ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz.

Pakdemirli Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı da paylaştı;

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Bekir Pakdemirli deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
allah devletimizden razi olsun bu hükümet olmasa ikinci suriye oluruz hükumetin kıymetini bilin yoksa namaz kılınmaz camilerde ezan susar . Allah hukumetime zeval vermesin . avrupaya bakın kim kime ne kadar destek vermişler. türkiye ak parti sayesinde son 20 sene cok güzel yaşantılar cevre sehir vs say say bitmez. diyer partilerin gazına gelmeyin akılı olalim hedefimiz 2023 lozan bitecek herkes rahat nefes alacak . sizden tek isteğim dua etmemiz.
@ilker_tabier_1930 harbi burda bu yorumu okuyup şok oldum nasil kör bir cahilsin dostum sen sukret tamam dostum, Yağ 85 peynir 60 bensin 10 araba 500 ev 1,5 milyon heryer parali dolar euro onlari saymiyorum sen sukret allah zeval vermesin sen ve senin gibi yandaslara ..... insanmisiniz yaaa
@ilker_tabier_1930 Valla bravo aklı selim arkadaşlar var sizin gibi bende diyorum bu ülkenin alayı cehapeli megerse sadece forumları basmışlar gerisi boş
1 - 2023 de Lozan bitmiyor 2 diş ülkeler daha çok yardım ediyor 3 ülkelerin para birimlerine göre alım daha yüksek ve daha konforlu bir hayat 3 orman tabiat su kıtlığı var sebebi betonlasma
vallahi kör sanal klavye ya bunlar yaziyor iste bu vatanda allah size zeval versin de bi bitin artik ya
@kemal_koyar allah sizi yok ederse bir gün chpyi anlarsiniz ne oldugunu
@mail.e Oglum senin cehapen zamanında degil şeker ekmek bile yoktu karneyle veriliyordu ak partinin adını o agzına alıken abdest al besmele çek
dayı ne kullanıyorsun ülke can çekiyor Suriyeliler bizim ülkede bizden daha konforlu yaşam ve geçim sıkıntısı yüksek diğer ülkelerin dolar karşısında paraları yükselirken bizimki düşüşte ve can çekişiyor 20 sende betonlasma yüzüne doğal hayat kalmadı su gitligi var yeşil bir Türkiye den beton oteller ülkesi oluştu daha adam köprü yapacağım diyor diğer ülkeler in halka yaptığı yardımı duysan aklın çıkar sen çıkmış gazel 2 bin TL için neler diyorsun
ne dersen de bu iktidar yaşlandı. artık vatandaşa hizmet değil yandaşa hizmet ediyor. yandaş iş adamlarına tabi. aritmalari zorunlu yapmayıp sanayiyi üzmedi. esnaf ve halk geçim zorluğu yaşarken bir parmak bal çalıyor. ben devletten yardım değil işlerin acilmasini istiyorum.
Vallahi dalga geçiyorlar
destek olunca ne olacak müsilaj yok mu olacak ?göz boyamacadan başka birşey değil kurallar kağıt üzerinde kalmasın uygulansa bakın bajakın müsilajın m si kalmaz

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