İşte altının son fiyatı... 14 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Bu hafta Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 406'ys kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,36 artışla 468,20 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 468,20 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 468 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 468,20 TL’den, 3.085 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.106 TL’den, 427 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 431 TL’den, 3.014 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.034 TL’den, 1.507 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.517 TL’den ve 754 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 759 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama % 8,33 yükseldi. Altının gram satış fiyatı ise % 13,09, dolar/TL % 10,20, euro/TL % 10,67 değer kaybetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta % 13,09 kayıp ile 468,20 TL'ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da % 13 azalış ile 3.106 TL'ye geriledi. Geçen hafta 872 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759 TL'ye düştü.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ons altın fiyatını desteklediğini belirtiyor. Yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüş etkisi ile beraber altının gram fiyatının hafta başından beri yaklaşık olarak %14 değer kaybettiğini söylüyor. Analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların da destek olarak öne çıktığını kaydediyor.
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