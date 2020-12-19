İşte altının son fiyatı... 19 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, altın, dolar ve euro kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,70 TL’den, 3.042 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.063 TL’den, 421 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 425 TL’den, 2.972 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.992 TL’den, 1.486 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.496 TL’den ve 743 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 748 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Bu hafta, haftalık bazda borsa yatırımcısına kazandırırken, altın, dolar ve euro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,43, Dolar/TL yüzde 2,36 ve Euro/TL yüzde 1,34 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,19, en yüksek 1.410,32 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 2,74 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3.063,00 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 752,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 748,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybetti ve 7,6510 liraya geriledi. Euro da yüzde 1,34 azaldı ve 9,3700 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları olarak kaydedildi.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.
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