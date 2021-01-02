İşte altının son fiyatı... 2 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları GRAM ALTIN NE KADAR? Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son günü, günü bir önceki güne göre yüzde 1,75 artış ile 454 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da 31 Aralık Perşembe günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,75 yükseliş ile 454 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Kapalıçarşı’da 453,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 454 TL’den, 2.990 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.011 TL’den, 414 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 418 TL’den, 2.923 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.943 TL’den, 1.461 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.471 TL’den ve 731 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 736 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi? Altın yükselir mi? 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur? İşte uzman isimden altın yorum ve değerlendirmeleri GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz. ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.