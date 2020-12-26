İşte altının son fiyatı... 26 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,68 yükseliş ile 458,80 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükseliş ile 458,80 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 458,80 TL’den, 3.022 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.043 TL’den, 418,30 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 422,30 TL’den, 2.953 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.973 TL’den, 1.477 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.487 TL’den ve 738 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 743 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Bu hafta, haftalık bazda borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, Dolar/TL yüzde 0,98 ve Euro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 743,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybetti ve 7,6510 liraya geriledi. Euro da yüzde 1,34 azaldı ve 9,3700 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları olarak kaydedildi.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası ticari ilişkilerini belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varması ile küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını aktarıyor. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.8400 doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.
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