İşte altının son fiyatı... 27 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Altın bir süredir devam eden düşüşünü sürdürüyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son günü, günü bir önceki güne göre yüzde 1,33 yükseliş ile 418,50 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da Cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,33 artış ile 418,50 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 418,30 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 418,50 TL'den, 2.756 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.777 TL’den, 381,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 385,50 TL’den, 2.694 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.714 TL’den, 1.347 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.357 TL’den ve 673 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 678 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Bu hafta, haftalık bazda borsa kaybettirdi, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,70 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,94, Dolar/TL yüzde 6,39, Euro/TL yüzde 6,51 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.443,17, en yüksek 1.569,84 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 5,70 azalarak 1.471,39 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 678,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 6,39 değer kazandı ve 7,4060 liraya yükseldi. Euro da yüzde 6,51 arttı ve 8,9830 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları olarak kaydedildi.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.
Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.
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