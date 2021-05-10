İşte Brent petrolün yeni fiyatı

Cuma günü 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 68,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,47 dolardan alıcı buldu.

YAN HATLAR NORMALE DÖNDÜ

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle cuma günü geçici olarak kapatılmasının ardından ülkenin enerji altyapısının kırılganlığına ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Colonial Pipeline tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, Colonial Pipeline boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve bazı bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Şirketin dün yaptığı açıklamada ise ana yakıt iletim hatlarının hala kapalı olduğu ancak terminal ve iletim noktaları arasındaki bazı küçük yan hatların normale döndüğü bildirildi.