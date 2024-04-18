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İşte değişime en yakın bakanlar! Ankara hareketlendi

18.04.2024 12:11
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Kurulduğu günden bu yana ilk kez Türkiye genelinde 2. parti durumuna düşen AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaştan mesajı aldıklarını ve gereğini yapacaklarını belirtirken değişim ateşini de yaktı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü MKYK toplantısında kurmaylarına açık şekilde değişiklik olacağını da anlattı. Kabinede de sürprizler olabilir...

İşte değişime en yakın bakanlar! Ankara hareketlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü meclis grup toplantısında hem tabanına hem de partililerine net bir mesaj verdi. Erdoğan, değişimi işaret ederken AK Parti'nin süratle eski kodlarına geri döneceğini halkla bire bir iletişimin çok değerli olduğunu belirtirken kan değişikliğinin önemini de vurguladı. Genel başkan yardımcılarının bazılarının değişmesi beklenirken kabineyle ilgili de kulis bilgileri gelmeye başladı. Hangi bakanlar görevden alınabilir?

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Bilindiği gibi dün AK Parti genel merkezinde MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla genel başkan yardımcılarıyla görüşmeler yaptı. Bu MKYK sonrasında AK Parti içerisinde istifaların gelmesi bekleniyor. Genel başkan yardımcıları Erdoğan'a sunumlar yaptı.

ERDOĞAN AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: CİDDİ BİR DEĞİŞİM OLACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık bir şekilde değişime gideceğini her kademelerde kan değişikliği olacağını dün kurmaylarına aktardı. Kurmay kadroda ciddi bir değişiklik olacak. Bunun toplu şekilde gerçekleşmesi için kongre süreci beklenebilir.

SİYASET ÜRETEN BAKANLAR GELEBİLİR

Kısa vadede hem MYKY'da hem de genel merkez içerisinde ciddi değişiklikler yaşanacak. Kabine içerisinde de bakanların değişmesi bekleniyor. Bakanların siyaset üretmemesinin seçim döneminde AK Parti'yi olumsuz etkilediği görüşü hakim. Bu nedenle daha siyasi isimler yeni kabinede olabilir.

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İŞTE DEĞİŞİME EN YAKIN BAKANLAR!

Siyasetten uzak bakanlar olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy nitelendiriliyor.

Aynı şekilde seçim dönemindeki çıkışlarıyla çok gündeme gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan krizi, Trabzon'da yaşanan olaylar ve TFF ile kulüpler arasındaki gerilimde eleştiriler alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kabine değişikliği için ön planda olan isimler arasında!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin adı de değişim için geçiyor. Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan önce de aynı bakanlık görevinde bulunmuş daha sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam basın mensuplarının karşısına geçti ve kritik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'e kabine değişikliğiyle ilgili de bir soru soruldu. Ömer Çelik bu soruya: Cumhurbaşkanımız kabine değişimini uygun görürse bir tasarrufta bulunacaktır' dedi.

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