İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

e-Devlet ve SMS aracılığıyla evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorgulamak mümkün. e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik No ve şifresi ile giriş yapılır. Ardından da ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ bölümünden evde bakım maaşı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Bunun dışında SMS ile de bu ödenekle ilgili bilgi alınabiliyor…

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. Maaşlar yatırıldığında sayfamızdan paylaşacağız.

Ağır hasta, yaşlı kısaca evde bakıma muhtaç vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlar, her ay devlet tarafından verilen evde bakım maaşı ödemeleri ile maddi destek alıyor. Bu doğrultuda binlerce vatandaşın yararlandığı ödenek her ay il il ödeniyor. Bunun dışında, e-devlet ve SMS aracılığıyla evde bakım maçı yatan illerin sorgulaması yapılıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da yapılıyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak, 4747'e SMS atmaları yeterlidir. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil edilir.