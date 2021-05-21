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İşte gram altının yeni fiyatı!

21.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi.

İşte gram altının yeni fiyatı!

Altın piyasasında, en düşük 503 bin 200 lirayı, en yüksek ise 506 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 505 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 691 milyon 363 bin 216,66 lira, işlem miktarı ise 1.371,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 704 milyon 814 bin 864,21 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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