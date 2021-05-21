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  4. Son Dakika: Borç yapılandırma geri mi geliyor? AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu!

Son Dakika: Borç yapılandırma geri mi geliyor? AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu!

21.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Son Dakika: Borç yapılandırma geri mi geliyor? AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu!

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifin içeriğinde şu bilgiler yer aldı; Kovit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
para için bakalım daha neler göreceğiz
en sonunda yine halktan fazla müteahhitlere yarar
kasa tam takır kuru bakır.nerde üç kuruş para alma şansları varsa alacaklar. vallahi ümüğümüzü sıkacaklar. ama Yine de ver mehteri he.. tey tey teyyyyyy. delirdik yakında tımarhaneye dönecek memleket..

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