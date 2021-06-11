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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

11.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 829,16 lira, Cumhuriyet altını 3.409,00 liradan satılıyor.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 508 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 514,8 liradan tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ

Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın altında 508 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 829,16 lira, Cumhuriyet altını da 3.409,00 liradan satılıyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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