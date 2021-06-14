FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte gram ve çeyreğin yeni fiyatı

İşte gram ve çeyreğin yeni fiyatı

14.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3.345 liradan satılıyor.

İşte gram ve çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA DÜŞTÜ

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.859 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini belirtti.

Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin!Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Elon Musk paylaşım yaptı, piyasa yeşillendi

Elon Musk paylaşım yaptı, piyasa yeşillendi

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs'ta %31.2 arttı!

Otomotiv ana sanayi üretimi Mayıs'ta %31.2 arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Dünyaca ünlü Türk şirket kepenk kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.