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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

05.05.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 477 lira seviyesinde işlem görüyor.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTININ YENİ FİYATI

Yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 476,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 477,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını da 3.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.777,50 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, Avrupa ve ABD'de nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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