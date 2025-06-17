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İşte İstanbul’un göbeğindeki o hastane! Can derdindeki vatandaştan zorla para aldılar! Bıçak parası çetesinin içerisinde profesör de var

İddialar doğru çıktı! 3 ilde yapılan operasyonla vatandaşın zor durumundan faydalanarak onlardan para alan çete yakayı ele verdi. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan bir profesör, bir doçent ve üç doktor olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı, operasyonu doğrularken hastane adı vermemişti. O hastanenin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi olduğu ortaya çıktı.

İşte İstanbul’un göbeğindeki o hastane! Can derdindeki vatandaştan zorla para aldılar! Bıçak parası çetesinin içerisinde profesör de var

Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinde operasyonla ilgili verirken "Bazı hastalardan haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir" ibaresini kullandı. Önce 6 kişinin gözaltına alındığı duyurulu, daha sonra gözaltı sayısı 11’e çıktı!

BIÇAK PARASI ÇETESİNE OPERASYON

Hem İstanbul’da hem Ankara’da hem İzmir’de hem de hemen hemen her şehirdeki hastanelerde sık sık konuşulan, vatandaş arasında da şikayet edilen bıçak parası konusunda önemli bir operasyon gerçekleşti. İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’daki gözaltılar sonrası operasyon derinleşecek.

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PROFESÖR DE GÖZALTINDA!

Gözaltılar sonrası kamuoyunu üzüntüye sevk eden bir gelişme daha yaşandı, gözaltına alınan şüphelilerden birinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde profesör, diğerinin doçent olduğu ortaya çıktı. 3 doktor da yine bıçak parası nedeniyle gözaltında!

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Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde görevli doktorların tedavi süreçlerinde hastalardan maddi menfaat talep ettiği ve hastaları özel sağlık kurumlarına yönlendirdiği yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve toplanan deliller neticesinde, hastanede görevli bir profesör, bir doçent ve dört doktorun, diğer şüphelilerle birlikte organize bir şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

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Doktorların hasta veya yakınlarından ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri için “bağış” ya da “medikal malzeme” adı altında para aldığı ve patoloji işlemlerini yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu paraları yakınlarının banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

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