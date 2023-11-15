‘İşte o zaman altın fiyatları patlayacak’ dedi… ABD enflasyonu sonrası tahminler değişti! Gram altın için 3.000 TL’ye yeşil ışık

Altın ve dolar için kritik olan ABD Ekim ayı enflasyon verisi yayımlandı. Buna göre beklentilerin aksine aylık bazda fiyatlarda değişim yaşanmadı. ABD Merkez Bankası Fed'in patikası açısından kritik önemdeki çekirdek göstergeler de beklentilerin altında gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Bu veride yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

DOLARDA 1 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Piyasa beklentilerinin altında gelen veriyle beraber, piyasalar hareketlendi. Ani tepki ile birlikte ABD Doları ağır satış baskısı altına girdi. Yazı sırasında, ABD Dolar Endeksi (DXY) gün içinde yüzde 0,65 düşüşle 105,00 seviyesine geriledi. Böylece ABD doları, dün önde gelen para birimleri karşısında son 1 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

ALTIN FİYATLARI SIÇRADI

Fed’in sıkılaştırma döngüsüne son vererek gelecek yıl Haziran ayından itibaren faiz artırımlarına başlayacağına yönelik beklentinin TÜFE verileri sonrasında daha da güçlenmesi 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin yüzde 3 düşüşle yüzde 4,50 seviyesinin altına gerilemesini sağlarken bu görünüme paralel olarak ons altında kuvvetli bir tepki oluştu. Altın fiyatları ani bir sıçrama yaparak 1968 doların üzerine yükseldi.

GRAM ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Dolar günü 28,62 lira seviyesinden, euro 30,98 seviyesinden kapadı. Ancak gün içinde 28,64 seviyesini gören dolar/TL ile 31,04’e kadar yükselen euro/TL kuru rekor seviyeleri gördü. 10 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,73'e çıkaran dolar bu sabah ise yeni rekorun bir kez daha egale etti ve 28,76’nın üzerini gördü. Euro ise 31,31 liraya yükseldi.

Bu sabah ons altının 1971 doların üzerine yükselmesi ile yurt içinde gram altın fiyatları da harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda 2080 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından kritik seviyelerin altına geri çekilen altının gram fiyatı yeniden dipten toparlandı. 15 Kasım Çarşamba sabahı gram altın 1967 liranın üzerine yükseldi. Çeyrek altın 3.121 TL, Cumhuriyet altını 12.733 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.817 TL’den değerleniyor.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN TAHMİN

Piyasa stratejistlerine göre, ABD ekonomisi önemli bir borç sarmalının eşiğinde duruyor. Bu da önümüzdeki birkaç çeyrekte altını önemli ölçüde yükseltecek. Bu doğrultuda stratejist, altın fiyatları için rekor bir artıştan bahsediyor. Uzmanlar, “Hazine piyasasındaki dalgalanma arttıkça, Fed devreye girmek zorunda kalacak. Bilanço küçültmeye son vermeyeceklerini söyleyecekler. Ancak piyasaları istikrara kavuşturmak için yeni bir program başlatacaklar. Piyasalar bunu anlayacak ve yeni bir parasal genişleme turu olarak görecek. İşte o zaman altın fiyatları patlayacak” diyor.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİLER

Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner ise Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde altının gram fiyatı için hem tarih hem de rakam verdi. “Güncel durumda piyasaların yatırımcılar açısından çok cazip bir fiyat eğiliminde olmadığını görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında yatırımcılar beklemede iken, kripto para piyasası oldukça hareketli” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:

“Altın tarafında ise nispeten yatay seyreden fiyat hareketleri mevcut. Ancak, ons altındaki yukarı yönlü ivmelenme kısa bir süre sonra tekrar başlayacaktır. Gram altındaki yükseliş eğilimleri risksiz şekilde ve yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Fed’in faiz arttırımı döngüsünün sonuna yaklaşması ve 2024 yılında merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi altını destekleyici en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan, jeopolitik risklerin devam ediyor olması ve doların uluslararası piyasalarda güç kaybetmesi, güvenli liman olan altını ön plana çıkaracaktır. Bununla birlikte, Dolar/TL paritesinin de yıl sonunda artacağını göz önünde bulundurursak 2024 yılının ‘altın çağı’ olmasını bekleyebiliriz. Gram altının fiyatının 2024 yılında öncelikle 2500 TL’yi ve sonrasında ise 3000 TL’yi göreceğini düşünüyorum.”







