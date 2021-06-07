İşte Ordu'da fındığın fiyatı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının, serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının, yeni haftaya 23 liradan başladığını ifade etti.
Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 21-22 lira seviyelerinden işlem gördüğünü anımsatan Soydan, fiyatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirtti.
Soydan, fiyatın biraz daha artmasıyla birlikte serbest piyasada hareketlenmenin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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