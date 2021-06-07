FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte Ordu'da fındığın fiyatı!

İşte Ordu'da fındığın fiyatı!

07.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor.

İşte Ordu'da fındığın fiyatı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının, serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının, yeni haftaya 23 liradan başladığını ifade etti.

Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 21-22 lira seviyelerinden işlem gördüğünü anımsatan Soydan, fiyatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirtti.

Soydan, fiyatın biraz daha artmasıyla birlikte serbest piyasada hareketlenmenin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yargıtay, İŞKUR aracılığı ile personel ve işçi alacak! İşte başvuru tarihleri ve detaylarıYargıtay, İŞKUR aracılığı ile personel ve işçi alacak! İşte başvuru tarihleri ve detayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Erken emekli olmak mümkün!Erken emekli olmak mümkün!
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.