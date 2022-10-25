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İşte Türkiye’nin ‘Deli’si kamikaze İHA! İlk kez görüntülendi! İsminin hikayesi dikkat çekti…

25.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Savunma Sanayisinden çok önemli konuşulacak bir hamle daha geldi. İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO fuarında ilk kez sergilenen Deli Taktik Kamikaze Sistemi özellikleri ile dikkat çekti. Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, kamikaze drone için ‘deli’ isminin seçilmesinin nedenini de anlattı. İşte isminin dikkat çeken hikayesi ile Türkiye’nin savunma sanayindeki envanterine girmeye hazırlanan ‘Deli’ İHA’nın özellikleri…

İşte Türkiye’nin ‘Deli’si kamikaze İHA! İlk kez görüntülendi! İsminin hikayesi dikkat çekti…

Türkiye insansız hava aracı üretiminde çok önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Özellikle Bayraktar İHA ve SİHA’larla tüm dünyada ses getiren savunma sanayisi büyümeye devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) son olarak ‘Deli’ eklendi. İşte kamikaze İHA olan Deli’nin tüm dünyada ses getirecek o özellikleri…

İLK KEZ SERGİLENDİ

Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Deli, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi. Deli Taktik Kamikaze Sistemi, yüksek etki çapına sahip harp başlığıyla görev yapacak. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan Deli, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

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Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi.

Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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"KENDİ SINIFINDAN DÜNYADA İDDİALI"

Yılmaz, projenin geldiği aşama ve Deli'nin benzer ürünlerden farklarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Deli şu anda 1 saatten fazla, 75 dakika havada kalabiliyor, 85 kilometreye kadar gidebiliyor, 3,1 kilogram civarında bir harp başlığı var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği harp başlığı, çok önemli bir mühimmat. Deli Projesi'nin kendi sınıfından dünyada çok iyi bir yerde konumlanacağını düşünüyoruz. Üç temel üstünlüğe sahip. Birincisi, maliyet etkin olması. Çünkü kamikazeyi bir kere kullanma durumunuz var, ikinci kez kullanmayacağınız için ucuz olması tercih ediliyor. Biz de bu konseptle tasarım yaptık. İkincisi, harp başlığı, bunun Deli'yi çok öne çıkaracağını düşünüyoruz. Üçüncü özelliği de otonomi kabiliyeti. Otonomi özellikleriyle kendi geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde, Deli'nin çok fark yaratacağını düşünüyoruz."

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"DELİ" İSMİNİN HİKAYESİ

Deli'nin uçuş ve dalış testlerinin devam ettiğini ve patlatma testleri aşamasına ulaştıklarını dile getiren Yılmaz, birkaç ay içinde bu testleri de tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Yılmaz, endüstriyel casusluk gibi kaygılar dolayısıyla fuarda gerçek ürün yerine konsept modeli sergiledikleri bilgisini verdi.

Davut Yılmaz, ürünün isim tercihine ilişkin de şunları kaydetti:

"İki yerden esinlendik. Birincisi bir açılımı var kendi içimizde kullandığımız, Düşük Maliyetli Elle Atılabilir İHA'nın aslında kısaltması. İkincisi de Osmanlı'dan gelme, uyarlama bir kelime. Malum Osmanlı'da Deliler Birliği vardı. En önde giden, savaşan birlik ve insanlar, bir de bundan esinlendik."

AA

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Türkiye İHA deli dron insansız hava aracı kamikaze savunma sanayi

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