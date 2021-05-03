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Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

03.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DataExpert iş birliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen "Fortune Türkiye En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) 2021" belli oldu.

Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

Fortune Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DataExpert iş birliğiyle 2016'dan bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan "Fortune Türkiye En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan kaynakları yöneticilerinin bugünün iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

"EN ETKİN 50 CHRO 2021"

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68'i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO'lar arasında 10 kişilik ekip yöneten de, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de var.

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemiyle birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında yer aldı. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınmasıyla iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı.

Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip oldu. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

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YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58 oldu. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42 olarak ölçüldü. En Etkin 50 CHRO'nun yüzde 26'sının Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi'ni yüzde 22 ile İTÜ ve yüzde 16 ile İstanbul Üniversitesi takip etti. Yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekerken, onu yüzde 16 ile ekonomi, yüzde 12 ile işletme, yüzde 10 ile iktisat izledi.

Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimlerinin yer aldığı listenin ödül töreni 1 Haziran'da düzenlenecek CHRO Summit 2021'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

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