Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

Fortune Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DataExpert iş birliğiyle 2016'dan bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan "Fortune Türkiye En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan kaynakları yöneticilerinin bugünün iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

"EN ETKİN 50 CHRO 2021"

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68'i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO'lar arasında 10 kişilik ekip yöneten de, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de var.

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemiyle birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında yer aldı. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınmasıyla iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı.