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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ 2024 SON DAKİKA: İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni rakamlar!

27.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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İsteğe bağlı sigorta primi 2024 rakamı merak ediliyor. Asgari ücret zammıyla beraber netleşecek olan isteğe bağlı sigorta primi ilgili vatandaşların gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı belli oldu. Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, İsteğe bağlı sigorta primi 2024 ne kadar, kaç TL oldu? İsteğe bağlı sigorta primi belli kaç lira?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ 2024 SON DAKİKA: İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni rakamlar!

İsteğe bağlı sigorta primi 2024 son dakika gelişmesi ile belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş oldu. İşte isteğe bağlı sigorta primleri 2024 rakamında son durum...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLACAK?

İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.

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BAĞ-KUR PRİMLERİ DE ARTACAK

Bağ-Kur primleri de asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 6016 liraya, yüzde 55 zam gelirse 7173 liraya çıkıyor.

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ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri


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