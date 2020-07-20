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İşten Çıkarken İmzaladığınız Belgeye Dikkat…

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Ülkemizde işverenlerin işten ayrılan işçilerine “alacağım yoktur” şeklinde belge imzalatmaları sıkça karşılaşılan bir durum. Böylece işverenler geçmişe dönük borçlardan kurtulmak veya bir uyuşmazlık halinde ellerinde bir belge bulundurmak istiyorlar. İşçilerin geçmişe dönük alacakları olmasına karşın bu tür belgeleri imzaladıklarına ve daha sonra bunları alamayıp pişman olduklarına da sıkça rastlıyoruz.

İşten Çıkarken İmzaladığınız Belgeye Dikkat…

İşverenler tarafından işçilere bu şekilde imzalatılan belgeye “ibraname” deniyor ve “alacağım yoktur” anlamına geliyor. Ancak burada hem işçinin hem de işverenin bilmesi gereken bazı ince hususlar var.

Sadece İmza Atmak Yeterli Değil

Bir ibranamenin sadece imzalanması geçerli olduğunu göstermez. Geçerli sayılması için bazı şartlar var. Öncelikle işçinin alacağının olmadığını belirttiği kalemlerin ayrı ayrı ibranamede belirtilmesi gerekli. Yani ücret, tazminat, prim, fazla mesai gibi ayrı ayrı kalemlerin yazılı olması gerekiyor.

Ayrıca ibranamede yer verilen alacaklar mutlaka banka aracılığıyla ödenmiş olmalı.

Dolayısıyla sadece “hiçbir alacağım yoktur” şeklindeki bir ifadeyi içeren ibranameler hükümsüz oluyor. Bu sebeple böyle bir belge imzalamış olsanız dahi ödenmeyen ücreti işvereninizden istemeniz mümkün.

İbranamenin geçerli olması için gerekli bir başka koşul ise iş sözleşmenin sona ermesinin (işçinin işten ayrılmasının) üzerinden en az bir aylık süre geçmiş olmasıdır.

Hakkınız Ödenmezse Dava Açın

Patronunuzdan talep etmenize karşın geçmişe dönük ücretinizi ve diğer haklarınızı ödememesi halinde dava açarak hakkınızı isteyebilirsiniz.

Hemen belirtelim ki ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıl. Dolayısıyla ücretin ödenmesi gereken günden itibaren 5 yıl içinde dava açmazsanız dava hakkınız da ortadan kalkıyor.

Sorularınız için:
mehmet.bulut79@mynet.com

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