İşten Çıkarken İmzaladığınız Belgeye Dikkat…

İşverenler tarafından işçilere bu şekilde imzalatılan belgeye “ibraname” deniyor ve “alacağım yoktur” anlamına geliyor. Ancak burada hem işçinin hem de işverenin bilmesi gereken bazı ince hususlar var.

Sadece İmza Atmak Yeterli Değil

Bir ibranamenin sadece imzalanması geçerli olduğunu göstermez. Geçerli sayılması için bazı şartlar var. Öncelikle işçinin alacağının olmadığını belirttiği kalemlerin ayrı ayrı ibranamede belirtilmesi gerekli. Yani ücret, tazminat, prim, fazla mesai gibi ayrı ayrı kalemlerin yazılı olması gerekiyor.

Ayrıca ibranamede yer verilen alacaklar mutlaka banka aracılığıyla ödenmiş olmalı.

Dolayısıyla sadece “hiçbir alacağım yoktur” şeklindeki bir ifadeyi içeren ibranameler hükümsüz oluyor. Bu sebeple böyle bir belge imzalamış olsanız dahi ödenmeyen ücreti işvereninizden istemeniz mümkün.

İbranamenin geçerli olması için gerekli bir başka koşul ise iş sözleşmenin sona ermesinin (işçinin işten ayrılmasının) üzerinden en az bir aylık süre geçmiş olmasıdır.

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