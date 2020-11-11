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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin ülkemizde etkisini göstermesiyle beraber 17 Nisan 2020 tarihinde geçici yasa maddesi olarak 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmişti. Verilen 3 aylık sürenin sona ermesine yakın olarak sürenin uzatıldığı duyurulmuştu. Uzatma kararıyla birlikte işten çıkarma yasağı son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusu araştırılıyor. İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla beraber normalleşme öncesindeki önlem adımları tekrar etmeye başladı. Bu önlem adımlarından en önemlisini işten çıkarma yasağı oluşturdu. Hem işveren hem de çalışanlar işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusunun cevabını uzun süredir merak ediyor. Yürürlüğe konulan işten çıkarma yasağı bitiş tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Resmi Gazete işten çıkarma yasağı son dakika gelişmeleri...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığının müjdesini verdi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'den duyuruldu.

Nisan ayındaa bu yana devam eden işten çıkarma yasağı kısa süre öncesinde 17 Eylül’de iki ay daha uzatılmıştı. İşveren ve çalışanlar işten çıkarma yasağının bitişi tarihi olarak 17 Kasım’a gözlerini çevirmişti. Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna cevap ise Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Yapılan açıklamada işten çıkarma süresi 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı işe işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin süreleri uzatıldı.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ankara ve İstanbul’da yükselen vaka sayılarının tüm Türkiye’de etkili olmasıyla beraber tedbir adımları konuşulmaya başlandı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte işten çıkarma yasağı yeniden uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ücretsiz desteği ve işten çıkarma yasağı 27 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım yerine 17 Ocak 2021 tarihi kesinleştirildi.

İşte 27 Ekim 2020 Resmi Gazete’de yer alan o karar;

  • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)

  • 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)

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