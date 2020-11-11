İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla beraber normalleşme öncesindeki önlem adımları tekrar etmeye başladı. Bu önlem adımlarından en önemlisini işten çıkarma yasağı oluşturdu. Hem işveren hem de çalışanlar işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusunun cevabını uzun süredir merak ediyor. Yürürlüğe konulan işten çıkarma yasağı bitiş tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Resmi Gazete işten çıkarma yasağı son dakika gelişmeleri...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığının müjdesini verdi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'den duyuruldu.

Nisan ayındaa bu yana devam eden işten çıkarma yasağı kısa süre öncesinde 17 Eylül’de iki ay daha uzatılmıştı. İşveren ve çalışanlar işten çıkarma yasağının bitişi tarihi olarak 17 Kasım’a gözlerini çevirmişti. Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna cevap ise Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Yapılan açıklamada işten çıkarma süresi 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı işe işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin süreleri uzatıldı.