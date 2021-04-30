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İşten çıkarma yasağı ve esnaflara verilen destekler Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte bitiş tarihleri

30.04.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın önlemleri kapsamında, çalışanların işten çıkarılmasını önlemeye yönelik olarak iş kanununda geçici 10. maddeyle getirilen belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine yönelik yasak, 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca Resmi Gazete'de esnaflara verilen desteğin bir ay daha uzatıldığı bilgisi yayınlandı.

İşten çıkarma yasağının uzatılması ve esnaflara yönelik desteğin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

İş kanununa eklenen geçici 10. madde; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine yönelik hüküm içeriyor.

Madde kapsamında, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabiliyor. Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

ESNAFLARA VERİLEN DESTEKLER BİR AY DAHA UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam açıklama yaparak, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

Salgın tedbirleri kapsamında esnaf ve sanatkar için 2021 yılının ilk üç ayı olarak belirlenen 1,000 TL hibe desteği ile 750 TL kira desteğinin süresi bir ay uzatıldı.

Sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEKLERİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı açıklamada desteklerle ilgili detaylı bilgi verirken, aşağıda belirtilen listedeki desteklerin devam edeceğini vurguladı.

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Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: İnsan Hakları Eylem Planı’yla ilgili genelge Resmi Gazete'deErdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: İnsan Hakları Eylem Planı’yla ilgili genelge Resmi Gazete'de

Reuters

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İşsiz olup sosyal yardım talebi reddedilenler zaten başından beri hiç bir destek alamadığı için uzatılmış uzatılmamış çok da şey değil yani, açlıktan ölene kadar yolu var!
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında dünyanın vatandaşına en az pandemi yardımı yapan iki ülkesi :arjantin ve diğeri bilin bakalım hangi ülke? Dünya bizi kıskanıyeah elhamdürillah !!
Allah reise zeval vermesin amin

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