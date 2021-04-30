İşten çıkarma yasağı ve esnaflara verilen destekler Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte bitiş tarihleri

İşten çıkarma yasağının uzatılması ve esnaflara yönelik desteğin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İş kanununa eklenen geçici 10. madde; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine yönelik hüküm içeriyor.
Madde kapsamında, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabiliyor. Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam açıklama yaparak, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.
Salgın tedbirleri kapsamında esnaf ve sanatkar için 2021 yılının ilk üç ayı olarak belirlenen 1,000 TL hibe desteği ile 750 TL kira desteğinin süresi bir ay uzatıldı.
Sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı açıklamada desteklerle ilgili detaylı bilgi verirken, aşağıda belirtilen listedeki desteklerin devam edeceğini vurguladı.
Reuters
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