İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı mı? Ne kadar sürecek?

İşveren ve işçilerin KOVID-19 süresince en büyük kaygılarını iş alanları oluşturdu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber vatandaşlar işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek ve işten çıkarma yasağı uzadı mı sorularına cevap bulmak için uğraştı. 1 Nisan 2020 tarihinde geçerliliği ortaya konulan işten çıkarma yasağının süresi 17 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştı. Ağustos ayına yaklaşılmasıyla beraber işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor sorusu da tartışılır hale geldi. Genel Kurul gündemine gelen istihdamı koruma teklifi için çalışanlar umutlu bekleyişini sürdürüyor. İşte işten çıkarma yasağına ilişkin tüm bilgiler...
Koronavirüs salgını süresini kapsayacak şekilde 1 Nisan’dan itibaren 3 aylık işten çıkarma yasağının süresi 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen teklif ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her defaya mahsus 3 ayı kapsayacak şekilde 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasağı uzatabilecek.
Temelde işten çıkarma yasağı çalışanların hakkını korumak için getirilen bir yasadır. Yasa kapsamında her çeşit iş veya hizmet akdine bağlı çalışanlar için yasak geçerlidir. Ancak işverenin zor durumda kalmaması ve çalışan tarafından kötü niyetli bir yaklaşım olmaması adına iş akdinin feshedilebileceği durumlara aynı yasa çerçevesinde belirlenmiştir.
İşveren toplumsal normlara aykırılık, ahlak ve iyi niyet dışı hareketler dışında hiçbir gerekçe ile iş akdini sonlandıramıyor. Ancak sözleşme konusunda kısıtlama getiren yasa sözleşmesinde iş süresi şartı bulunanların iş bitim tarihi ile birlikte iş akdinin fes edilmesine izin veriyor. Kapanan ya da faaliyetlerini sona erdiren işletmeler çalışanlarını işten çıkarma yetkisine sahip olacak.
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