İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı mı? Ne kadar sürecek?

İşveren ve işçilerin KOVID-19 süresince en büyük kaygılarını iş alanları oluşturdu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber vatandaşlar işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek ve işten çıkarma yasağı uzadı mı sorularına cevap bulmak için uğraştı. 1 Nisan 2020 tarihinde geçerliliği ortaya konulan işten çıkarma yasağının süresi 17 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştı. Ağustos ayına yaklaşılmasıyla beraber işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor sorusu da tartışılır hale geldi. Genel Kurul gündemine gelen istihdamı koruma teklifi için çalışanlar umutlu bekleyişini sürdürüyor. İşte işten çıkarma yasağına ilişkin tüm bilgiler...

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Koronavirüs salgını süresini kapsayacak şekilde 1 Nisan’dan itibaren 3 aylık işten çıkarma yasağının süresi 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen teklif ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her defaya mahsus 3 ayı kapsayacak şekilde 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasağı uzatabilecek.