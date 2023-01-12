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İşten uzaklaştırma, 1 ay sigortasız çalıştırma: EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...

12.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesinin yasalaşmasına kısa bir süre kala işverenler emeklilik hakkı kazanmış ancak çalışmaya devam etmek isteyen kişiler için insan kaynaklarına yeni bir talimat verdiği iddia edildi. Kıdem tazminatı fark ödemesi yapmak istemeyen işverenlerin EYT’li işçilerin ileride hak mahrumiyeti davası açamaması için ‘formül’ peşinde olduğu dile getiriliyor. Bu kapsamda çıkacak yasaya konuya ilişkin bir madde eklenmesi talep ediliyor.

İşten uzaklaştırma, 1 ay sigortasız çalıştırma: EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı uygulanmayacağını ve düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu. Düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesaplanmıştı. EYT düzenlemesiyle ilgili şirketler de hazırlığa başladı. Bazı şirketler, çalışmaya devam edecek EYT’li işçilerin ileride hak mahrumiyeti nedeniyle dava açmaması için formülleri araştırmaya başladı.

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KIDEM İÇİN PATRONLARDAN İNSAN KAYNAKLARINA TALİMAT

Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar, grup şirketlerinde 4 binin üzerinde personel çalıştıran ismini vermediği bir holding patronunun insan kaynakları birimlerine EYT kapsamına girenler konusunda bir çalışma yaptırdığını yazdı. "EYT’li personelinizden çalışmaya devam etmesini istediklerinizi tazminat ödemesi sonrası bir ya da bir buçuk ay kadar şirketlerinizden uzak tutun" diyen Munyar, "Bir-bir buçuk aylık aradan sonra yeniden işe alın. Böylece gelecekte ‘hak mahrumiyeti’ davasıyla karşılaşma riskiniz ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

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YARGITAY: KIDEM TAZMİNATINDA FARK ÖDENMEK ZORUNDA

Konuya ilişkin Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklilik hakkı kazanmış ancak çalışmaya devam edecek kişiler için ilerleyen yıllarda ücret artışları olacağını söyleyerek, "Daha önce Yargıtay'ın vermiş olduğu bazı kararlar var. Burada 'işçinin toplam çalıştığı süre ve son ücreti üzerinden hesaplanacak' diyor. Yani bugün örneğin 5 yıllık kıdem tazminatı için bana 50 bin lira ödediniz ama ben 4 yıl daha çalışmaya devam ettim. Sonrasında da son ücretim 20 bin TL oldu. Toplam çalıştığım sürede hesabını 20 bin liraya göre yapacaksın. Yani 9 yıl çarpı 20 bin TL yaptıktan sonra ortaya 180 bin liralık bir rakam ortaya çıkacak. Burada 50 bin TL ile 180 bin lira arasındaki farkı işçinin talep etmesi hakkı var. Yargıtay'ın bununla ilgili kararı var" dedi.

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İŞVEREN YASAYA MADDE KONULMASINI TALEP EDİYOR

İşverenin bu doğrultuda işçisini yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağını düşüneceğini dile getiren Nayır, "İşveren aradaki kıdem farktan kaynaklı yük ile karşılaşmamak için şimdi formül üretiyor. Ama bir taraftan da KGF paketinden yararlanabilmek için istihdamı da azaltmaması gerekiyor. Bu yüzden karışık bir durum söz konusu. İşveren bu sebeple çıkacak yasaya kıdem tazminatında fark ödemesi yapmamak için bir madde konulmasını istiyor" şeklinde konuştu.

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kıdem tazminatı EYT

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