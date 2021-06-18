İsteyen herkese erken emeklilik fırsatı! Borçları faizsiz ödeyip...

Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte kamuya olan borçlar faizsiz ve takside bölünerek ödeme kolaylığı sağlandı. Bağ-Kur’lulara büyük bir avantaj sağlayan bu yasa ile üç yoldan ödeme kolaylığı ile erken emekli olunabilecek. Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyenler belirlenen son ödeme gününükaçırmaması gerekiyor.

BAĞ-KUR’LULAR YAPILANDIRMA İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Yapılandırma yasası ile devlete olan borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Birden fazla borç için yapılandırma yapılabileceği gibi, her bir borç için ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yapılandırma yasasının belki de en çok yüzleri güldüren kişileri ise Bağ-Kur’lular. Borçlarından ötürü bir türlü ödeme gerçekleştiremeyip emekli olamayan Bağ-Kur’lular yapılandırma ile üç yoldan borcunu ödeyerek emekli olabilecek. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak, isteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek.

YAPILANDIRMA İLE BAĞ-KUR’LULAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLACAK?

Prim borcu bulunun Bağ-Kur'luların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Ancak Bağ-Kur’luların bu avantajdan yararlanabilmesi için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.