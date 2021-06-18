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İsteyen herkese erken emeklilik fırsatı! Borçları faizsiz ödeyip...

18.06.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte borcu olan milyonlar faizsiz olarak borçlarını devlete ödeme imkânı buldu. Yapılandırma yasasının bir diğer güzel yanı ise erken emeklilik fırsatı. Emeklilik için gün sayan pek çok vatandaş borcundan dolayı bir türlü emekli olamıyordu.

İsteyen herkese erken emeklilik fırsatı! Borçları faizsiz ödeyip...

Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte kamuya olan borçlar faizsiz ve takside bölünerek ödeme kolaylığı sağlandı. Bağ-Kur’lulara büyük bir avantaj sağlayan bu yasa ile üç yoldan ödeme kolaylığı ile erken emekli olunabilecek. Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyenler belirlenen son ödeme gününükaçırmaması gerekiyor.

BAĞ-KUR’LULAR YAPILANDIRMA İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Yapılandırma yasası ile devlete olan borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Birden fazla borç için yapılandırma yapılabileceği gibi, her bir borç için ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yapılandırma yasasının belki de en çok yüzleri güldüren kişileri ise Bağ-Kur’lular. Borçlarından ötürü bir türlü ödeme gerçekleştiremeyip emekli olamayan Bağ-Kur’lular yapılandırma ile üç yoldan borcunu ödeyerek emekli olabilecek. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak, isteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek.

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YAPILANDIRMA İLE BAĞ-KUR’LULAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLACAK?

Prim borcu bulunun Bağ-Kur'luların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Ancak Bağ-Kur’luların bu avantajdan yararlanabilmesi için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

31 Ekim tarihine kadar ödemesini peşin yapanlar Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

BAĞ-KUR’LULARIN BORÇLARI NASIL SİLİNECEK?

30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

BAĞ-KUR’LULARA VERİLEN İHYA HAKKI NEDİR?

1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek olan Bağ-Kur'lular için ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak.

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