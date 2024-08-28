FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İsveç marka ikinci el pazarına giriyor... Madrid ve Oslo'da denenmeye başladı

İsveç marka ikinci el pazarına giriyor... Madrid ve Oslo'da denenmeye başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 15:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli mobilya markası IKEA, ikinci el pazarına girmeyi planlıyor. Müşterilerini, ikinci el IKEA mobilyalarını alıp satabilecekleri platformla ikinci el pazarına girerek eBay ve Craigslist gibi sitelere rakip olmaya hazırlanıyor.

İsveç marka ikinci el pazarına giriyor... Madrid ve Oslo'da denenmeye başladı

IKEA mağazalarının ana işletmecisi Ingka'nın CEO'su Jesper Brodin, IKEA Preowned adını verdikleri sitenin yıl sonuna kadar Madrid ile Oslo'da test edilmeye başlandığını açıkladı.

IKEA

HAYALDİ GERÇEK OLUYOR

Brodin, platformunun küresel çapta yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Brodin Financial Times'a verdiği röportajda "Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. IKEA'da daha gelişmiş şeyler yapabileceğimiz bir noktadayız. Şirketin dijitalde evrim geçirmesine inanılmaz bir güven var" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, uygulamada müşteriler ürünlerini, kendi resimlerini ve satış fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı buna uygun olarak kendi ölçümlerini dahil edecek. Alıcı mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alırken, satıcı para veya IKEA'dan yüzde 15 indirimli bir çek alma seçeneğine sahip olacak.

IKEA daha önce yeni ürünlerini Çin'deki Alibaba, Tmall gibi üçüncü taraf platformlarda satmayı denemişti. Ancak IKEA Preowned platformu firmanın ikinci el pazarlarına doğrudan ilk adımı olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
IKEA ikinci el mobilya
En Çok Okunan Haberler
Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

Binance'ten katliama tuz biber eken skandal karar

Binance'ten katliama tuz biber eken skandal karar

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

EİDS dönemi başlamadan hazırlıklar başladı: Emlakçıları uyardılar!

EİDS dönemi başlamadan hazırlıklar başladı: Emlakçıları uyardılar!

Mesleğini bırakıp o işe başladı! İnternetten video izleyerek öğrendi

Mesleğini bırakıp o işe başladı! İnternetten video izleyerek öğrendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.