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İsveçli IKEA ve H&M'den Rusya kararı

03.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ikea bugün (3 Mart) Ukrayna'da meydana gelen çatışmaya karşı durmak için Rusya'daki tüm perakende operasyonlarını geçici olarak askıya alacağını duyurdu. Kararın 14 mağazada çalışan 15 bin işçiyi etkileyeceği ifade edildi. Bir başka İsveçli firma H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

İsveçli IKEA ve H&M'den Rusya kararı

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu. Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

H&M DE RUSYA'DA KEPENK İNDİRİYOR

Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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