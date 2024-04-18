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İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 17:22
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı Maden Suyu’nun içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Beypazarı markasının ardından bir açıklama da Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden geldi.

İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden!

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO), Türkiye’den ithal edilen Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit ettiği ve bu nedenle ürünü ülkesinde yasakladığı haberleri sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) yapılan açıklamada, "İsviçre ‘de ise mevzuatlar Avrupa Birliği’nden farklıdır ve uygulanan mevzuatta bor minerali limiti çok daha düşüktür." denildi.

Açıklamada, "Sosyal medya platformları ve bazı haber kaynaklarında, İsviçre Federal Gıda Güvenliği Ofisi’nin üyelerimizden Beypazarı Maden Suyu hakkında yayınladığı karara ilişkin haberler yapılmaktadır. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) olarak bu duruma dair aşağıdaki açıklamayı, değerli kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuştur." ifadesi kullanıldı.

"AB ÜLKELERİNE YILLARDIR İHRACAT YAPILMAKTA"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz 2004 yılından itibaren doğal maden suyu ile ilgili mevzuatlarını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmiştir. Bu sayede sektörümüz tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yıllardır ihracat yapmaktadır.

su

"İSVİÇREDE BOR MİNERALİ LİMİT DÜŞÜK"

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLMAYAN İsviçre ‘de ise mevzuatlar Avrupa Birliği’nden farklıdır ve uygulanan mevzuatta bor minerali limiti çok daha düşüktür. Dolayısıyla yaşanan bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre mevzuatlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren maden suyu üreticileri, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre üretim yapmaktadır.

Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır.

Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir."

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası açıklama! Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası açıklama!


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Anahtar Kelimeler:
maden suyu Beypazarı Bor İsviçre
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