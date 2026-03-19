İsviçre Merkez Bankası politika faizini "sıfır"da sabit tuttu

İsviçre Merkez Bankası (SNB), Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İsviçre frangının aşırı değerlenmesi karşısında politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0 seviyesinde bırakıldığı bildirildi. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük faiz seviyesi olarak dikkati çekti.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Enflasyon görünümünün yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen enerji fiyatlarının gelecek dönemde tüketici fiyatlarını yukarı taşıyacağı ifade edildi. Bu kapsamda banka, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e yükseltirken, aynı yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 1 seviyesinde korudu.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde döviz piyasasına müdahale konusundaki kararlılığını yineleyen SNB, İsviçre frangının hızlı ve aşırı değerlenmesine karşı hazırlıkların artırıldığını kaydetti. Değerli frangın ithalatı ucuzlatarak enflasyonu dizginlemesine rağmen ihracat odaklı İsviçre ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilimle birlikte "güvenli liman" olarak görülen İsviçre frangı, avro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

SNB'nin kararı, küresel merkez bankaları açısından yoğun geçen bir haftada geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), dün sona eren toplantısında faiz artışlarına ara vererek oranı yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Piyasalar, bugün kararlarını açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da benzer şekilde faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngörüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

