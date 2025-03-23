İsviçre'nin para birimi nedir? İsviçre'nin para biriminin kodu ve sembolü

İsviçre, denize kıyısı olmayan, Jura Dağları, İsviçre Platosu, Alpler arasında bölünen 41.285 kilometre kare yüzölçümü bulunan bir ülkedir. Güneyde İtalya, batıda Fransa, Kuzey’de Almanya, doğuda Lihtenştayn ve Avusturya yer alır. Federal otoritelerin merkezi olarak kabul edilen Bern, İsviçre’nin başkenti olarak da adlandırılır. Bern’de yaşayan nüfusun çoğunluğu Almanca ya da bu bölgeye has olan Bern Almancası konuşmaktadır.

İsviçre'nin para birimi nedir?

İsviçre’nin bugün bulunduğu bölge çok eski zamanlardan bu yana birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Birçok farklı dönem yaşanan topraklar Alpler’in kuzey ve güney yamaçlarında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler topluluğunun tanıdığı bir ülke olarak bu topluluğa üye olan ve yüzölçümü açısından en geniş sınırlara sahip 135. ülkedir.

İsviçre’nin iklimi de farklı bölgelerde çeşitlilik göstermektedir. Yaz aylarında beli bir yoğunlukta yağmur yağar ve bu yağmurlar meralar için verimlidir. Kış aylarında yüksek kısımlarda tutarlı hava koşulları görülür. Alçak olan bölgelerde sıcaklık terselmesi yaşanır yani ısınan hava hafif olduğundan yükselir ve sıcak hava yükseldikçe soğuma görülür. Bu dönem genel olarak güneşsiz geçer.

Ülkenin para birimi ise frank'tır.

İsviçre'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre İsviçre'nin evrensel olarak kabul edilmiş olan para birimi İsviçre frangıdır. İsviçre frangı, Lihtenştayn’da ve İsviçre’de kullanılan bir para birimidir.

İsviçre Frangı dünya genelince rezerv para birimi olarak da kullanılmaktadır. Rezerv para birimlerinin arasında 2007 yılındaki açıklanan payı %2’dir. Geniş altın rezervleri bulunan İsviçre’nin bu durumunun nedeni de zengin kaynaklarıdır. Alt para birimi rappen olan İsviçre Frangının uluslararası numarası 756’dır. 1 İsviçre frangı 100 rappene bölünür.