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İsyan ettiren zam! Salatalık fiyatı sosyal medyada olay oldu...

08.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazara ve markete alışveriş için giden vatandaşlar elleri boş çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta 1 kg salatalık fiyatı herkesi şoke etti. İTO verilerine göre fiyatı Ocak ayında yüzde 50 artan salatalığın kilosu 40 liraya dayandı...

İsyan ettiren zam! Salatalık fiyatı sosyal medyada olay oldu...

Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 86'sının ise değişmedi. Açıklanan verilere göre fiyatı en fazla artan ürünler arasında salatalık yüzde 49,10’luk artışla listeye ilk sıralardan girdi.

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Pazar ve marketlerdeki sebze fiyatları sadece alıcıları değil, aynı zamanda satıcıları da zorladı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf durumun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. Yaşanan rekor artışının bu haftaki birincisi salatalık olurken, onu patlıcan ve diğer ürünler takip etti.

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1 kilo salatalık 40 TL’yi bulurken, patlıcan 30 TL, kabak 25 TL, karnabahar 10 TL, maydanozun tanesi 5,5 TL ve ıspanağın tanesi 15 TL oldu. Meyvelerde de durum aynı. Muzun fiyatı 17 TL’yi gördü.

Pazarda bazı ürün fiyatları

Patates 3,5 – 7 lira, Soğan 2 – 2,5 lira, Sarımsak kilo 20 lira, Kırmızı soğan 3,5 lira, Arpacık soğanı 5 – 10 lira, Kestane 30 lira, Limon file 4 lira, Havuç 5, Turp 5, Mor lahana 7, Karalahana 2, Kereviz 5, Biber 20, Domates 15, Salatalık 20, Turşuluk Salatalık 15, Ayva 5, Elma 6, Kivi 10, Nar 10, Armut 8, Balkabağı 5, Mandalina 5, Portakal 7, Dereotu 5, Nane 4, Roka 4, Reyhan 7, Tere 4, Yeşil soğan 6 lira, Pırasa 10, Brokoli 10, Pazı 5, Kıvırcık 8 lira, Siyah havuç 8 lira.

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