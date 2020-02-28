FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İTO Başkanı Avdagiç 'Sefer görev emri vaziyetindeyiz'

İTO Başkanı Avdagiç 'Sefer görev emri vaziyetindeyiz'

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç 'Sefer görev emri vaziyetindeyiz'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“İstanbul iş dünyası olarak İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetlerine yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin.
Kahraman askerimiz İdlib’de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir.

Son alçakça saldırı ile Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de Devletimiz ve Milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır.

Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır.

Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır.

Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, ve sevdikleri, ve Milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir.

Aziz Şehitlerimiz müsterih olsun. Gözü yaşlı annelerinizin yaşlarını silmek, kalbi hüzünlü babalarınızın hüzünlerine çare olmak, yürekleri acıyla dolmuş sevdiklerinizin acılarını dindirmek bizim namus borcumuzdur.

Bölgede insani drama sebep olan katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve askerimizin etrafında 81 milyon olarak kenetlendik. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz.

Cenab-ı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin.”

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
SPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağıSPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağı
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Silahlı Kuvvetleri,,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak akaryakıta ilişkin işlemlerde düzenlemeye gidildi

Kaçak akaryakıta ilişkin işlemlerde düzenlemeye gidildi

SPK: BIST pay piyasalarında bugün açığa satış yasaklandı

SPK duyurdu! Borsa İstanbul'da satış yasağı

Altın fiyatları 28 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Son dakika: İşte İdlib'den gelen şehit haberlerine doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Veterinerlik başvuru şartları

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.