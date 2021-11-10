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İTO'dan 'asgari ücret' açıklaması

10.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı , çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama geldi.

"KALICI DÜZENLEME İÇİN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI"

Avdagiç yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILMALI"

Avdagiç, İTO’nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.

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Avdagiç, şöyle devam etti:

Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz. İşveren olarak hem çalışanımızın refahının zedelenmemesi hem de iç piyasadaki alım gücünün korunmasını önemli görüyoruz. Tabii artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli. Bu noktada ücretler üzerinden alınan vergilere yönelik yapılacak bu düzenlemenin sadece asgari ücretle sınırlı kalmaması daha adil olacak ve kayıt dışılığı da azaltacaktır. (AA)

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