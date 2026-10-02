İTO eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında en fazla artış ve düşüş yaşanan ürünleri açıkladı. Verilere göre ay boyunca fiyat hareketleri dikkat çekerken, özellikle eğitim harcamalarındaki yükseliş öne çıktı.

Eylülde indekste yer alan 336 ana ürünün 207'sinin fiyatında artış görüldü. Aynı dönemde 43 ürünün fiyatı ise geriledi. Ayın fiyat artışı açısından ilk sırasında yüzde 55,21'lik yükselişle özel üniversite eğitim ücretleri yer aldı.

EĞİTİM ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Özel üniversite eğitim ücretlerini yüzde 50,51 ile özel lise ücretleri takip etti. Özel ilköğretim ücretlerinde yüzde 48,72, okul kıyafetlerinde yüzde 26,7, çocuk pantolonunda ise yüzde 24,3 artış kaydedildi.

Eylül ayında fiyatı yükselen diğer ürünler arasında patlıcan yüzde 22,85, akaryakıt yüzde 20,66, battaniye yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetleri yüzde 13,37, ıspanak yüzde 12,59, cep telefonu yüzde 10,49, bulaşık makinesi yüzde 10, benzinli otomobil yüzde 8,35, benzin yüzde 8,17, kalem yüzde 6,56 ve yumurta yüzde 6,46 oranındaki artışlarla yer aldı.

ERİK VE ÜZÜMDE FİYATLAR GERİLEDİ

Eylülde fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Bir önceki aya kıyasla yüzde 28,32 gerileyen eriği, yüzde 23,45'lik düşüşle üzüm izledi. Araç kiralama ücretinde yüzde 22,98, çarliston biberde yüzde 20,81, sivri biberde yüzde 20,8 ve kuru soğanda yüzde 18,76 oranında düşüş görüldü.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında armut yüzde 14,92, yeşil soğan yüzde 14,72, limon yüzde 14,32, kavun yüzde 8,54, dolmalık biber yüzde 7,62, karpuz yüzde 7,52, şehirlerarası otobüs biletleri yüzde 6,89, kabak yüzde 6,58, uçak biletleri yüzde 6,45 ve elma yüzde 6,04 oranındaki düşüşlerle sıralandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır