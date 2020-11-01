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İTO kritik verileri açıkladı! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.

İTO kritik verileri açıkladı! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatları arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.

Ayrıntılar birazdan...

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