FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi 'Memurlarla eşitlenmesi söz konusu'

Doğum izinlerinin artırılmasına yönelik düzenleme gündemde. Peki, söz konusu düzenleme hangi izinleri kapsıyor ve ne kadar artacak? Doğum izni, babalık izni, süt izni ve ücretsiz izin ile ilgili detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen anlattı. Gülşen, söz konusu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği sorusuna da yanıt verdi.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi 'Memurlarla eşitlenmesi söz konusu'
Hande Dağ

Anne ve babalara doğum izninin artacağı konusu gündemde. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Doğum izni ne kadar olacak? Uzman isim ayrıntıları anlattı.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 1

"DOĞUM İZİNLERİ ARTIYOR"

A Haber'de yer alan haberde konuşan; Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 2025 yılı biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız tarafından 'aile yılı' ilan edilmişti. Buna bağlı olarak da sosyal yardımlarda, evlilik yardımlarında ve çocuk yardımlarında artışlar meydana gelmişti. Bu da aslında iş kanununu ilgilendiren kısmının düzenlemesi olacak. Doğum izinleri artıyor. Babalılık izni artıyor. Emzirme süreleri artıyor ve ücretsiz izin sürelerinde de düzenlemelere gidiliyor.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ile işçinin arasındaki doğum izni farkı ortadan kalkacak Memur ile işçinin arasındaki doğum izni farkı ortadan kalkacak

"BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILMIŞ OLACAK"

Mevcut durum neydi, ne olacak onlara geçelim. Doğum öncesi ve doğum sonrası kadın çalışanlarda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta da doğum süre sonrası olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni var. Ücretli doğum izni olarak adlandırıyoruz bunu. Bu doğum izninin süresinin doğum öncesi 10 hafta, doğum sonrası da 10 hafta veya doğum öncesi 12, doğum sonrası da 12, toplamda 24 haftaya çıkarılması söz konusu. 5 günlük babalık izni mevcut durumda aslında 2015 yılında hayatımıza girmişti. 2015 yılına kadar da herhangi bir babalık izni gibi bir şey çalışma hayatı içerisinde yoktu. 2015'ten itibaren hayatımıza 5 gün olarak girdi. Çocuğu olan babalarımız doğum belgesi ile birlikte iş yerlerine müracaat ederek 5 günlük babalık izni kullanıyorlardı. Bu düzenleme kapsamında 5 günlük babalık iznimiz de 10 güne çıkarılmış olacak.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 3

Mynet Anket Doğum İzinleri ve Yeni Düzenleme Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
İzin süreleri artırılmalı
Mevcut izinler yeterli
Sadece anneler için artırılmalı
Tüm çalışanlar için eşit olmalı
Kararsızım
Bu anket 11 saat 14 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"SÜT İZNİNİN 3 SAATE ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU"

Doğum sonrası 1 yaş ve daha altında çocuğu bulunan kadın sigortalılarımızın günlük 1,5 saatlik emzirme yani süt izni olarak adlandırdığımız bir izni vardı. Bunu günlük isterlerse işe 1,5 saat geç gidiyorlar veya işten 1,5 saat erken çıkma şeklinde kullanabiliyorlardı. Bunun da günlük 3 saate çıkarılması söz konusu. Bunu haftalığa vurduğumuz zaman aslında bir günlük izin ayrıca bir günlük izne tekabül ediyor. Burada 3 saate çıkarılırsa haftanın iki günü yeniden 1 yaşının altında çocuğu bulunan kadın sigortalarımız ayrıca izin yapmış olacak.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için 'Tablo net' çıkışı 'Altında belirlenecek' Asgari ücret için 'Tablo net' çıkışı 'Altında belirlenecek'

"MEMURLARLA EŞİTLENMESİ SÖZ KONUSU"

6 aylık ücretsiz iznimiz; yine çocuğu olmuş olan kadın sigortaları veya erkek sigortalılarımız işverenlerine müracaat ederek 6 ay boyunca ücretsiz izinden faydalanabiliyorlar. İş akti herhangi bir şekilde sonlanmıyor. Sadece 6 aylık ücretsiz izne çıkıyorlardı. Aslında bu memurlarımızda uzun yıllardır olan bir sistem ve 2 yıl olarak kullanıyorlardı. Bunların da memurlarla aslında eşitlenmesi söz konusu. 6 aylık ücretsiz izin de 2 yıla çıkarılması gündemde.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 5

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenleme henüz çok yeni. Taslak halinde. Biliyorsunuz ki bunların çoğu aslında bir kanuna tabi olarak düzenlemesi yapılıyor. Öncelikle Meclis'e sunulacak. Meclis onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak hayatımıza girecek. Muhtemelen 2026 yılının ilk çeyreğinde bunlar hayatımıza girmiş olacak.

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi Memurlarla eşitlenmesi söz konusu 6

ANNELER İÇİN DOĞUM SONRASI KULLANILAN ÜCRETLİ VE VARSA ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNDE YENİ BİR ARTIŞ VEYA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR MU?

Aslında doğum sonrasındaki izinler doğum öncesindeki kadın sigortalılarımız hamilelik aslında 40 hafta sürüyor. Bu 40 haftanın işte 32. haftasında kadın sigortalarımız izne ayrılıyor. Bu doktor raporuyla 32- 38. haftaya kadar çalışabiliyorlar. Böylelikle 6 haftalık izni de doğum sonrasına aktarılabiliyor. Buradaki yapılan düzenleme ile birlikte doğum sonrasında da yine artan 24 haftalık izin süresi yine doğum sonrasında da kullanılıyor olacak"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durumCANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durum
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...

Anahtar Kelimeler:
Memur Doğum izni çalışan düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.