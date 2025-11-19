İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih verdi 'Memurlarla eşitlenmesi söz konusu'

Anne ve babalara doğum izninin artacağı konusu gündemde. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Doğum izni ne kadar olacak? Uzman isim ayrıntıları anlattı.

"DOĞUM İZİNLERİ ARTIYOR"

A Haber'de yer alan haberde konuşan; Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 2025 yılı biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız tarafından 'aile yılı' ilan edilmişti. Buna bağlı olarak da sosyal yardımlarda, evlilik yardımlarında ve çocuk yardımlarında artışlar meydana gelmişti. Bu da aslında iş kanununu ilgilendiren kısmının düzenlemesi olacak. Doğum izinleri artıyor. Babalılık izni artıyor. Emzirme süreleri artıyor ve ücretsiz izin sürelerinde de düzenlemelere gidiliyor.

"BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILMIŞ OLACAK"

Mevcut durum neydi, ne olacak onlara geçelim. Doğum öncesi ve doğum sonrası kadın çalışanlarda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta da doğum süre sonrası olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni var. Ücretli doğum izni olarak adlandırıyoruz bunu. Bu doğum izninin süresinin doğum öncesi 10 hafta, doğum sonrası da 10 hafta veya doğum öncesi 12, doğum sonrası da 12, toplamda 24 haftaya çıkarılması söz konusu. 5 günlük babalık izni mevcut durumda aslında 2015 yılında hayatımıza girmişti. 2015 yılına kadar da herhangi bir babalık izni gibi bir şey çalışma hayatı içerisinde yoktu. 2015'ten itibaren hayatımıza 5 gün olarak girdi. Çocuğu olan babalarımız doğum belgesi ile birlikte iş yerlerine müracaat ederek 5 günlük babalık izni kullanıyorlardı. Bu düzenleme kapsamında 5 günlük babalık iznimiz de 10 güne çıkarılmış olacak.

"SÜT İZNİNİN 3 SAATE ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU"

Doğum sonrası 1 yaş ve daha altında çocuğu bulunan kadın sigortalılarımızın günlük 1,5 saatlik emzirme yani süt izni olarak adlandırdığımız bir izni vardı. Bunu günlük isterlerse işe 1,5 saat geç gidiyorlar veya işten 1,5 saat erken çıkma şeklinde kullanabiliyorlardı. Bunun da günlük 3 saate çıkarılması söz konusu. Bunu haftalığa vurduğumuz zaman aslında bir günlük izin ayrıca bir günlük izne tekabül ediyor. Burada 3 saate çıkarılırsa haftanın iki günü yeniden 1 yaşının altında çocuğu bulunan kadın sigortalarımız ayrıca izin yapmış olacak.

"MEMURLARLA EŞİTLENMESİ SÖZ KONUSU"

6 aylık ücretsiz iznimiz; yine çocuğu olmuş olan kadın sigortaları veya erkek sigortalılarımız işverenlerine müracaat ederek 6 ay boyunca ücretsiz izinden faydalanabiliyorlar. İş akti herhangi bir şekilde sonlanmıyor. Sadece 6 aylık ücretsiz izne çıkıyorlardı. Aslında bu memurlarımızda uzun yıllardır olan bir sistem ve 2 yıl olarak kullanıyorlardı. Bunların da memurlarla aslında eşitlenmesi söz konusu. 6 aylık ücretsiz izin de 2 yıla çıkarılması gündemde.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenleme henüz çok yeni. Taslak halinde. Biliyorsunuz ki bunların çoğu aslında bir kanuna tabi olarak düzenlemesi yapılıyor. Öncelikle Meclis'e sunulacak. Meclis onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak hayatımıza girecek. Muhtemelen 2026 yılının ilk çeyreğinde bunlar hayatımıza girmiş olacak.

ANNELER İÇİN DOĞUM SONRASI KULLANILAN ÜCRETLİ VE VARSA ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNDE YENİ BİR ARTIŞ VEYA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR MU?

Aslında doğum sonrasındaki izinler doğum öncesindeki kadın sigortalılarımız hamilelik aslında 40 hafta sürüyor. Bu 40 haftanın işte 32. haftasında kadın sigortalarımız izne ayrılıyor. Bu doktor raporuyla 32- 38. haftaya kadar çalışabiliyorlar. Böylelikle 6 haftalık izni de doğum sonrasına aktarılabiliyor. Buradaki yapılan düzenleme ile birlikte doğum sonrasında da yine artan 24 haftalık izin süresi yine doğum sonrasında da kullanılıyor olacak"