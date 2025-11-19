FİNANS

Asgari ücret zammı için İsa Karakaş'tan 'Tablo net' çıkışı 'Altında belirlenecek'

Asgari ücret ne kadar olacak? Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanırken milyonlar 2026 asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı. Gözler Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrilirken asgari ücret zammı ile ilgili tahminler de konuşulmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırını işaret ederek dikkat çeken bir asgari ücret çıkışı yaptı.

Hande Dağ

2026 asgari ücret zammı son dakika... Milyonların gözü kulağı asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtında. Ekonomistlerden asgari ücret tahminleri gelmeye devam ederken açıklanan veriler ve enflasyon tahminleriyle beraber yeni asgari ücrete dair tahmin edilen rakamlar da şekillenmeye başlıyor. Ancak milyonlarca çalışan Aralık ayında toplantı gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kilitlenmiş durumda. Uzman isimden ise çok çarpıcı bir asgari ücret çıkışı geldi.

"İŞÇİNİN CEBİNE GİRDİĞİNDE ÇOKTAN AŞMIŞ OLACAK"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın TÜFE tahminini yüzde 31-33 bandına çektiğini ve Türk-İş'in ekim verilerine göre aylık açlık sınırının 28 bin 412 TL'yi aştığını anımsatarak "Yasal olarak asgari ücretin gıdanın ötesinde tüm iaşe-ibate (konut, giyim, sağlık, ulaşımı…) masraflarını karşılaması elzem" dedi. Karakaş, Türk-İş'in ekim ayı için hesapladığı bekar bir işçinin 'yaşama maliyeti'nin de 36 bin 984 TL olduğunu ve mevcut asgari ücretle arasındaki farkın 14 bin 880 TL olduğunu vurguladı. Fakat Karakaş, bu rakamın sabit olmadığını, her ay enflasyona bağlı olarak arttığını, dolayısıyla yeni asgari ücret şubat ayında işçinin cebine girdiğinde, 40 bin TL'lik rakamları çoktan aşmış olacağını belirtti.

Karakaş "Kısacası, asgari ücret değil bir bekâr işçi için gereken hayat maliyeti, açlık sınırının bile altında kalacak" dedi.

Çalışanların yüzde 4'ine varan asgari ücretlilerin, Türkiye'nin en büyük sessiz ordusu haline geldiğini söyleyen Karakaş, "Mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında asgari ücret komisyonunda asgari ücretlilerle hemhâl olacak hiçbir temsilcilerinin bulunmadığı aşikârdır. Keza 3 taraflı komisyon üyelerinin hiçbiri asgari ücretli istihdam etmediği gibi asgari ücretlileri de temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK"

Türk-İş'in komisyondan çekilmesi konusu ile ilgili ise Karakaş "Türk-İş komisyondan çekiliyormuş! Çekilse de çekilmese de değişen bir şey olmayacak. Zira bir yandan aman işsizlik azmasın, istihdam korunsun, enflasyon körüklenmesin, ihracatçının rekabet gücü azalmasın… telaşesi içindeki hükûmet ile bu telaşeleri yüksek faiz ve döviz kuru baskısı nedeniyle her daim masaya koyan işveren kesimi ile ay sonunu getiremeyen asgari ücretlilerin vahim tablosu karşısında sıkışmış durumda" dedi.

"TABLO BU ŞEKİLDE NET"

Devamında Karakaş "Tablo bu şekilde net: Dolayısıyla 2026 asgari ücreti, işçinin cebine girecek ay için Türk-İş'in açıklayacağı açlık sınırının altında belirlenecek. İşveren ve hükûmet karşısında sendikaların hiçbir etkisi kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Komisyon yapısı değişse de en büyük ikinci işçi konfederasyonu komisyona girse de neticenin değişmeyeceğini söyleyen Karakaş, bunun nedeni ile ilgili olarak 4 kesimden oluşacak komisyonda oy eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sayılacağına işaret etti.

Çözüm için en azından ekonomik dengeyi korumak adına açlık sınırına endekslemenin şart olduğunu söyleyen Karakaş, ancak bunun uzak bir hayal olduğunu aktardı.

