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İzmir'de 25 bin emekliye nakdi bayram desteği: Kimler yararlanabilecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.01.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesi nakdi destek yapılacağını duyurdu. Soyer, "Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize." düşüncesini dile getirdi.

İzmir'de 25 bin emekliye nakdi bayram desteği: Kimler yararlanabilecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekliye ek zam için torba yasa bugün Meclis’e geliyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Emekli kök maaşı zammı ise yüzde 37,57’den 5 puanlık refah payı eklenerek yüzde 42,6’ya yükseltilecek. Emeklilere bir haber de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Tunç Soyer 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesi 1.500’er TL nakdi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Nakdi bayram desteğinden sosyal yardım kriterlerine uyan emekliler faydalanabilecek.

Soyer X hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli emeklilerimiz,
2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

[https://twitter.com/tuncsoyer/status/1749732639471280545]


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Tunç Soyer destek emekli izmir büyükşehir belediye başkanı
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