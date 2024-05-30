İzmir'de 30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen karara göre 1 Haziran itibariyle 30 yaş üzerindekilerin öğrenci kartları, tam bilet olarak basılmaya başlanacak. Türkiye genelinde benzer uygulamalarda "26 yaş" baz alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın inisiyatifiyle yüksek lisans ve doktora öğrencileri de düşünülerek 30 yaş sınırı getirildi.

ÖĞRENCİ KARTLARI İÇİN YENİ KARAR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı üçüncü olağan toplantısında İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olması kararlaştırıldı.

Buna göre, 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek, ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek. Meclisten geçen kararın ardından söz konusu uygulama 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise 26 yaş sınırı baz alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplu ulaşım araçlarını kullanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de düşünerek öğrenci kartlarına 30 yaş sınırı getirdi. İzmir, öğrenci kartlarına yaşla ilgili çerçeve çizen kentler arasında en yüksek yaş sınırına sahip şehir konumunda bulunduğu bildirildi.

(DHA)





