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İzmir'de gece yarısı başladı, 23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı sebebiyle yaklaşık 23 bin işçi grev kararı aldı. Büyükşehir binası önünde toplanan işçiler slogan atıp halaylar çekti, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

İzmir'de gece yarısı başladı, 23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

İzmir'de gece yarısı grev kararı alındı. Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

"BU İŞ YERİNDE GREV VAR"

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.

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PANKARTI BELEDİYE BİNASINA ASTILAR

Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

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GREVE 23 BİN İŞÇİ KATILIYOR

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

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DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu grev belediye
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