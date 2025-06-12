İzmir'de grevden sonra ses getirecek bir olay daha! 1000'den fazla çalışan işten çıkarılacak: Aralarında sendika yöneticisinin yakınları da var

İzmir'de grev süreci sona erdi ancak belediyedeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Hangi geliri kısıp bütçeyi rahatlatabiliriz bilmiyorum ancak böylesine bir oran sürdürülemez bir şey. Eksideyiz yani. Bunun sürdürülemez olduğunu benim kadar herkes idrak edebilir. Burada bir önlem almak zorundayız. Sendika ile anlaşmazlığımızın temel noktasını anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTEK HATALARI DÜZELTECEĞİZ"

Tugay konuşmasının devamında ise, "Son 5 yılda işe alınmış olan sendika yöneticisi yakınlarını işten çıkaracağız. Bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğimiz gibi geçmişteki hataları da düzelteceğiz." dedi. İzmir'de grev kararı alan sendika yöneticisinin 58 akrabası belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

"SENDİKA DÜŞMANLIĞI YAPILMASINI REDDEDİYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Geçen haftalarda yaşadığımız toplu iş sözleşmesi dönemi oldu. Sendika düşmanlığı yapılmasını da kesinlikle reddediyorum. Hepimizin yüzleşmesi gereken noktalar var. Bazı rakamlar size vermek istiyorum. 2024'te 37 bin 700 çalışanla belediyeyi devraldım. O günden bugüne bazı personel hareketliliği yaşandı." dedi.

Tugay'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

2024'te 37.700 personel ile devraldığımız belediyede şu anda personel sayısını 34.200'e düşürdük.

Temmuz ayı için Hazine ve İller Bankası'ndan 3,8 milyar TL ödenek gelecek.

Temmuz ayında 3,5 milyar TL işçilerin maaş, prim ve vergi ödemelerine vereceğiz. Ayrıca 850 milyon TL de memurlara vereceğiz.

Sadece personel gideriyle bile eksideyiz. Bu sürdürülemez.

SENDİKA YÖNETİCİSİNİN YAKINLARI İŞTEN ÇIKARILIYOR

Son 5 yılda işe alınmış olan sendika yöneticisi yakınlarını işten çıkaracağız. Bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğimiz gibi geçmişteki hataları da düzelteceğiz.

Bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her personel alımında halk komitesi denetimi olacak.

Kamuda ve insan kaynakları alanında deneyimi olan gönüllülerden bir havuz oluşturacağız. Bu havuzdan kura ile seçilecek heyetler, işe alımları denetleyecek.

1030 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Bugün bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş oluyoruz. Bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direkt sendikadır, biz değiliz. Sendika belli çalışanların yüksek ücret almaya devam etmelerini sağlamak için bir grup çalışanını feda ediyor.