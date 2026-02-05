FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'İzmir'de yapı stokunun yarısı 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildi'

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'de yapı stokunun yüzde 52'sinin 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ve binaların yüzde 36'sının ise kaçak olduğu belirtti. Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, "120 metrekarelik toplu mezarlarda oturmak yerine 90 metrekarelik güvenli toplu konutlarda yaşamayı özendirmemiz gerekir" dedi.

'İzmir'de yapı stokunun yarısı 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildi'

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'deki yapı stokunun büyük bölümünün eski deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını belirterek değerlendirmelerde bulundu. İzmir'deki binaların önemli kısmının yaşlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, "İzmir'deki binalarımızın yüzde 52'si 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılmışken, 1998 yılı deprem yönetmeliğimize göre yapılan binaların oranı yüzde 12, İzmir'de yüzde 36 oranında ise kaçak yapı stokumuz var. Kaçakların bir an önce kontrol edilmesi şart. Şu anda 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar 50 yaşına girmiş ya da doldurmuş durumda ve bu evlerin kullanıcıları da çoğunlukla 80-85 yaşındaki yaşlı insanlar olabiliyor" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEPLERİNDE YÜZDE 60-70 ORANINDA AZALMA YAŞANDI'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentsel dönüşüme olan ilginin zamanla azaldığını belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem korkusuyla ve yaşanan o acıların görüntüleriyle insanlar bir an önce yeni binalara geçmek istediler. Ancak zaman içinde bu yaşlı kategorisindeki insanlar 'Doğduğum evde ölmek isterim' düşüncesiyle kentsel dönüşümden biraz uzaklaştılar. Böyle baktığımızda son 1,5 yılda kentsel dönüşüm taleplerinde yüzde 60-70 oranında bir azalma yaşandı."

'VATANDAŞLARI KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZENDİRMEMİZ GEREKİR'

Deprem riskinin büyük oranda insan kaynaklı hatalardan oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Kozanoğlu, "Binaların yapım öncesi, yapım sırasındaki ve yapım sonrası hatalar olarak sınıflandırabiliriz. Yapım öncesinde doğru zeminlere doğru imar verilmesi gerekir. Dere yataklarına ve tarım alanlarına imar verilmemelidir. Yapım sırasında doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denetim büyük önem taşır. Yapım sonrası hatalar olarak ise doğru kullanıcıyı ekliyorum. Çünkü kullanıcı olarak binalarımızı teslim aldıktan sonra baca geçirmek, restoran için kolon kesmek, kuaförün kirişi kesmesi gibi birçok zafiyet yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kozanoğlu, "120 metrekarelik toplu mezarlarda oturmak yerine 90 metrekarelik güvenli toplu konutlarda yaşamayı özendirmemiz gerekir. Halkın bilinçlendirilmesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla iş birliği yapılması önemli. Ayrıca binaların da araçlar gibi belirli periyotlarla denetlenmesi, yerinde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBVA Research'ten dikkat çeken 'TÜFE sepeti' analiziBBVA Research'ten dikkat çeken 'TÜFE sepeti' analizi
Oyuncak devi fabrikasını kapatıyor! 350 kişi işsiz kalacak Oyuncak devi fabrikasını kapatıyor! 350 kişi işsiz kalacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.